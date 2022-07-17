Милан, Италия, 17 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Миланский «Интер» завтра, 18 июля, планирует закрыть сделку по трансферу 25-летнего бразильского центрального защитника «Торино». Глейсона Бремера. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

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По информации источника, «Торино» запросило у «нерадзурри» 40 миллионов евро за трансфер Бремера. При этом «Интер» согласовал условия контракта с бразильцем еще в январе.

За «Торино» Глейсон Бремер выступает с 10 июля 2018 года после перехода из «Атлетико Минейро» за 5,8 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Глейсон Бремер принял участие в 33-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячам и одной результативной передачей.