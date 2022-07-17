Москва, 17 июля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 17 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

confused_me Самолет

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» отменено два рейса; в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при этом воздух прогреется до +23 градусов.