Сергиевский район, , 16:11 — REGNUM Три человека погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области, сообщили 17 июля в пресс-службе региональной прокуратуры.

Смертельное ДТП под Самарой T. me/samara_proc

По предварительным данным, ДТП произошло 17 июля в 06:30 мск в Сергиеском районе области на 1104 км трассы М-5. В результате столкновения легковых автомобилей Skoda Rapid с Fiat погибли водитель и два пассажира Skoda.

«На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал прокурор района Вадим Поляков», — уточнили в надзорном ведомстве указав, что по факту ДТП организована прокурорская проверка, по итогам которой будут установлены обстоятельства произошедшего ДТП, причины и условия, ему способствовавшие.

«Также надзорным органом будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — добавили в пресс-службе.