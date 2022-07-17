Мадрид, , 16:09 — REGNUM Мадридский «Реал» продаст 21-летнего атакующего сборной Японии Такефусу Кубо в «Реал Сосьедад». При этом «сливочные» получат 50% от будущей перепродажи футболиста.

В прошедшем сезоне Кубо, выступая за «Мальорку» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился лишь одним забитым мячом и получил четыре желтые карточки. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает японца в 7,5 миллиона евро.

За «Реал» Такефуса Кубо выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Токио» на правах свободного агента. Последующие сезоны футболист провел на правах аренды в «Мальорке», «Вильярреале» и «Хетафе».