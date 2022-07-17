Донецк, , 16:05 — REGNUM В Донецке из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества остались более 40 тыс. абонентов. Об этом 17 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

«Обесточены три питающие подстанции в Петровском районе: «Трудовская», «Вознесенка», «Шахта 29», — написал он. — Без электроэнергии остаются… 42 000 бытовых абонентов».

По его словам, Петровский водопроводный узел также обесточен.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из «Градов».