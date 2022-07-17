Москва, , 15:59 — REGNUM Как сообщает журналист Тоньо Акоста, московский ЦСКА договорился с «Унион Эспаньолой» о трансфере 22-летнего центрального полузащитника сборной Чили Виктора Мендеса.

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По информации источника, «красно-синие» заплатят за трансфер футболиста 2,5 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 2,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Виктор Мендес принял участие в пятнадцати матчах регулярного чемпионата Чили, в которых отметился одним забитым мячом, тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.