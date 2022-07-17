Лондон, , 15:56 — REGNUM Лондонский «Челси» ведет с «Пари Сен-Жермен» переговоры на предмет трансфера 26-летнего центрального защитника сборной Франции Преснеля Кимпембе. Об этом 17 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Преснель Кимпембе Кирилл Венедиктов

По информации источника, «ПСЖ» планирует выручить с продажи Кимпембе около 60 миллионов евро. При этом «пенсионеры» не готовы платить за футболиста более 50 миллионов евро. Текущее соглашение Кимпембе с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Преснел Кимпембе принял участие в тридцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых карточек. Суммарно на поле француз провел 2579 минут.