Мюнхен, Германия, , 15:53 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» хочет купить двух игроков неаполитанского клуба «Наполи» в текущее летнее трансферное окно. Об этом 17 июля сообщило издание Il Mattino.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, «Бавария» претендует на 23-летнего центрфорварда сборной Нигерии Виктора Осимхена и 28-летнего хавбека сборной Польши Петра Зелиньского. Мюнхенский клуб готов заплатить около 100 миллионов евро за футболистов.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Виктора Осимхена в 65 миллионов евро, рыночная стоимость Зелиньского составляет 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.