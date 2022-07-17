Лондон, , 15:49 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» предложил каталонской «Барселоне» 17 миллионов евро за 28-летнего флангового нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом 17 июля сообщило испанское издание Sport.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, «сине-гранатовые» готовы отпустить Депая, если поступит предложение в размере 20 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Мемфис Депай принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами, из которых четыре — с пенальти, и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 1847 минут.