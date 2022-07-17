Анкара, 17 июля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» пополнится швейцарским нападающим лиссабонской команды «Бенфика» Харисом Сеферовичом, который перейдет в турецкую команду на правах аренды. Об этом 17 июля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в одной из социальных сетей.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

По данным источника, соглашение об аренде 30-летнего футболиста будет рассчитано до конца следующего сезона в нём также будет содержатся опция о возможности выкупа игрока турецким клубом за € 3,5 млн.

Отметим, в минувшем сезоне Харис Сеферович сыграл в составе «Бенфики» в 15 матчах во всех турнирах и отличился в них пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.