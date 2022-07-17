Волгоград, , 15:49 — REGNUM Россия, которая является абсолютно уникальной и самой большой на планете страной, должна проводить полностью независимую внешнюю политику для того, чтобы быть сильной, в противном случае её просто растерзают. Об этом 17 июля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны в Волгоградской области.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Наша страна, она абсолютно уникальна. Самая большая страна на планете. И она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику», — сказал он.

Также зампред Совбеза РФ уточнил, что также для этого России необходимо оберегать все свои границы и защищать себя наиболее современными видами оружия.

«В противном случае — такое бывало неоднократно в истории человечества — нас просто растерзают», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность введения федеральных льгот для детей Сталинграда наравне с защитниками Севастополя и пережившими блокаду Ленинграда поддержал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.