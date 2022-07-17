Москва, 17 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июля, московское «Торпедо» в матче первого тура Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Torpedo.ru Московский футбольный клуб «Торпедо»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросян.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Виталий Ботнар, Олег Кожемякин, Алексей Шумских, Иван Темников, Артем Самсонов, Мухаммад Султонов, Давид Караев, Алексей Померко, Артем Симонян, Иван Енин, Максим Турищев.

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Сергей Терехов, Артем Макарчук, Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Викториен Ангбан, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов, Жоазиньо, Владислав Сарвели.