Москва, 17 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В течение следующей недели президент России Владимир Путин проведет заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом 17 июля сообщает телеканал «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, указывается, что также на будущей неделе глава Российского государства будет принимать участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и пообщается с участниками всероссийского конкурса «Большая Перемена».

При этом ранее сообщалось, что рабочую неделю российский лидер начнёт в Иране, где он проведёт переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности о ситуации в регионах РФ.