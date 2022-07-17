Оренбург, 17 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Оренбурге монтажник перевёл неизвестным 207 500 рублей, пытаясь заказать себе интимные услуги. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался 31-летний гражданин. В интернете он нашёл сайт, через который якобы можно заказать такие услуги, позвонил по пяти номерам, но они не отвечали. А на следующий день неизвестные позвонили ему и сообщили, что он якобы подключился к их кассовому аппарату и когда потерпевший им звонил, то произошёл системный сбой. Затем звонившие стали требовать денег. И чем больше он вносил, тем чаще ему звонили с требованиями и угрозами.

Когда гражданину стали поступать смс-сообщения с угрозами, то он заявил в полицию. К тому времени он перевёл мошенникам 207 500 рублей.