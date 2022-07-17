Горнозаводск, Пермский край, 17 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Горнозаводском городском округе Пермского края местный житель удерживал девочку в лесу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Ktr.su Уголовное дело

По данным следствия, 15 июля 42-летний житель посёлка Тёплая Гора встретил несовершеннолетнюю 2009 года рождения, выгуливавшую собаку. Угрожая ножом, он связал ей руки и удерживал ребенка до позднего вечера. Когда он наконец уснул, девочка смогла убежать.

Подозреваемый был ранее неоднократно судим. В отношении него завели уголовное дело по факту незаконного лишения свободы.