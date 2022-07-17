17 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клауса Мюллера о том, что запасов газа, которые имеются у Германии, в данный момент недостаточно для того, чтобы пережить зиму без поставок топлива из России.

Мирослава Романенко, , 15:44 — REGNUM Запасов газа, которые имеются у Германии, в данный момент недостаточно для того, чтобы пережить зиму без поставок топлива из России. Об этом 16 июля в интервью Bild am Sontag заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

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Чиновник также напомнил, что техническое обслуживание газопровода «Северный поток» должно быть закончено 21 июля, уточнив, что на данный момент всё зависит от того, будут ли продолжены поставки российского природного газа по нему и в каком количестве они будут вестись.

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Заявление Мюллера обсудили в социальных сетях.

«Да. «Северный поток — 2» стоит с наполненными трубами — нажми на кнопку и получишь результат (газ). Но для этого надо, прежде всего, думать о себе, а не об американских интересах. Гегемонию американцам уже не сохранить, так что экономическая смерть Германии и всего ЕС — это бесполезная жертва ради пустых надежд», — отреагировал Юрий К.

«А могли бы не идти на поводу у США и не стрелять санкциями себе же по ногам», — добавила Ксения Ч.

«Сдаётся мне, Канада плохо ремонт турбины провела, не пройдёт она техэкспертизу… На устранение брака вернуть её надо будет», — с сарказмом пишет Денис В.

«Вполне может быть, что по результатам технических работ будут установлены факты, препятствующие дальнейшей эксплуатации оборудования для прокачки газа. Это вообще исключит возобновление прокачки по СП-1», — отметил Влад С.

Газопровод «Северный поток» Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Эта тема уже никому не интересна. Это их проблемы», — отреагировал Л. Г.

«Они (хранилища. — М. Р.) до верху заполнены русофобией», — смеется Михаил Б.

«Самое время брать у Украины уроки скакания: осенью и зимой будут скакать — может, и согреются…» — иронизирует Лариса.

«Пускай больше нацистам помогают оружием. С чего нам теперь их жалеть? Все возвращается сполна. Может, остынут и начнут думать, хотя сомневаюсь — нечем», — пишет Женя.

«Наши все хорошими хотят быть. Надо ставить ультиматум Европе: возвращаете золотовалютный резерв — мы открываем кран», — прокомментировал В. В.

«С детства не люблю зиму. В этом году жду ее с нетерпением», — смеется Марина С.

«Мерзни-мерзни, волчий хвост!» — шутит Pavleg.

«И правда, смешно, смеясь и СП-2 разобрать на территории России, медленно разбирать, а трубы пустить в другую сторону», — с сарказмом добавил «Турист».

«Ну а кому сейчас легко? Это только начало…» — пишет Юлия.

«Будет смешно, когда Шольца на вилах будет выносить народ. В холоде и голоде мало кто выдержит…» — добавил «Доллар по 200».

«Возвращение к истокам. Как там у немцев — валежник можно бесплатно собирать в лесу?» — с сарказмом поинтересовалась Светик.

«Не один раз в истории русская зима охлаждала пыл врагов. Европейцам надо было бы историю почитать и подумать», — отметила Olga.

«В седьмом пакете [санкций] пусть вводят эмбарго на газ, работают же санкции!» — смеется Екатерина К.

«А еще только середина лета», — иронизирует Аrsen.

«Газа фашистам не будет, но пусть держатся!..» — с сарказмом пишет Mary G.

«Ближе к зиме ещё более гениальные умозаключения пойдут», — с юмором комментирует Григорий М.

«А вот хотелось бы послушать тех наших русских умников, которые всё время кричали: сидим на нефтяной и газовой игле, распродаем национальное богатство… Оказывается, наши ископаемые — самое главное наше оружие! Ну и Вооруженные силы, само собой!» — отметил ТатХ.

«В июле осознали… Может, к октябрю какое-то решение примут…» — написала Ольга А.

«Так зачем кусать руку кормящего?..» — подытожила Галина С.