Симферополь, 17 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал сумасшедшей идеей заявления Киева об атаке на инфраструктуру Крыма, по его мнению, подобные слова подтверждают необходимость «полной демилитаризации и денацификации Украины до границ с ЕС».

ИА REGNUM Крымский мост

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«Подобные заявления подтверждают, что нужна полная демилитаризация и денацификация Украины до границ с ЕС. Только тогда мы будем уверены, что никакие сумасшедшие идеи не будут реализованы. Безопасность Крымского моста и Крыма обеспечена на самом высоком уровне», — передает его слова РИА Новости.

Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может использовать ракеты США для ударов по Крыму. А советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович добавил, что Украина может атаковать Крымский мост, «как только появится первая техвозможность».