Москва, , 15:00 — REGNUM Пусковая установка и заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вооружённых киевских формирований была уничтожена Вооружёнными силами РФ в районе Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 июля рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также российские войска уничтожили за сутки высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в Одессе склад хранения противокорабельных ракет «Harpoon», поставленных киевскому режиму станами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Михайловку, Горловку и Доломитное в ДНР.