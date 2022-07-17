Брянск, , 14:59 — REGNUM

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Село Зерново Суземского района Брянской области, граничащей с Украиной, обстреляно со стороны ВСУ. Об этом 17 июля сообщил глава региона Александр Богомаз.

«По предварительной информации, в результате артиллерийского обстрела выпущено 29 снарядов. Среди жителей жертв и пострадавших нет, гражданские объекты не повреждены», — написал он в своем Telegram-канале.

15 июля он сообщил, что со стороны ВСУ было обстреляно приграничное село Некислицы Севского района. 14 июля был дважды обстрелян пограничный пост поселка Черноземный.