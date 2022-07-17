Запорожье, Украина, , 14:54 — REGNUM Требование посольства США в Киеве к американским гражданам немедленно покинуть Украину может быть связано с подготовкой широкомасштабной провокации, считает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Выстраивается неприятная картина, что западные хозяева Зеленского явно готовят на постукраинском пространстве, пока еще подконтрольном Зеленскому, какую-то широкомасштабную провокацию», — отметил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Провокация, добавил он, может быть связана с использованием радиоактивного, биологического или химического оружия. При этом страны Запада поставляют Киеву крупные партии защитных спецкостюмов, оборудования и дезактивирующих веществ.