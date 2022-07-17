Донецк, , 14:49 — REGNUM ВСУ обстреляли Михайловку, Горловку и Доломитное. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:30 — н.п. Новгородское — н.п. Михайловка: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм; ️13:50 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): произведено 15 выстрелов из танка; ️14:00 — н.п. Кодема — н.п. Доломитное: выпущено 4 мины калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Михайловку «натовскими» снарядами.

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