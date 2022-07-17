Тегеран, , 14:45 — REGNUM В провоцировании напряженности на Ближнем Востоке обвинил Вашингтон официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани. Его слова 17 июля приводит агентство Fars.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вашингтон в очередной раз прибегнул к провальной политике иранофобии, пытаясь спровоцировать напряженность и кризис в регионе», — сказал он.

При этом ранее президент США Джо Байден, сделав явную отсылку к Ирану, заявил, что американские власти не станут терпеть попыток какой-либо из стран региона доминировать над другой.

Также Канани опроверг обвинения со стороны США в создании Тегераном ядерного оружия.

«Эти ложные утверждения соответствуют подстрекательской политике Вашингтона…», — добавил иранский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не собирается уходить с Ближнего Востока, чтобы не составлять «вакуум», который могут заполнить Россия, Китай или Иран.