Соль-Илецк, Оренбургская область, 17 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области в реке Елшанка утонула 12-летняя девочка. Об этом сообщили журналистам представители МЧС.

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Трагедия произошла 16 июля в Соль-Илецком городском округе. Погибшая купалась в неположенном для этого месте. Спустя некоторое время тело извлекли из воды.

По факту трагедии проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в Оренбуржье утонули уже несколько детей.