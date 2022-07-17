Москва, 17 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Удары по Крымскому мосту — это больные фантазии Киева, считает лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

ИА REGNUM Крымский мост

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«Он надежно защищен. Но обстрелы населения в Донбассе продолжаются. Сводки о погибших приходят каждый день», — отметил Слуцкий.

Он обратил внимание на заявление рупора киевского режима Алексея Арестовича, что при наличии технической возможности Украина нанесет удар по Крымскому мосту.

«То есть по мирным людям, по пассажирским поездам. В Киеве не скрывают, что гражданское население легко может стать «объектом» для нанесения ударов. То есть хунта в полной мере взяла на вооружение террористические методы», — указал парламентарий.

Все это лишний раз демонстрирует, что спецоперация России на Украине должна быть доведена до конца, это вопрос выживания Русского мира и русской цивилизации, подчеркнул Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что попытка атаковать Крымский мост закончится для киевского режима сокрушительным ударом, от которого он не сумеет оправиться, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).