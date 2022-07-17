Москва, 17 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля

Рука помощи

«Я направил официальные письма главе кабмина Михаилу Мишустину и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной по вопросу организации сбора средств для поддержки СВО и жителей Донбасса», — сообщил Миронов.

Он предложил определить перечень организаций, на счета которых граждане и юрлица смогли бы направлять свои добровольные пожертвования.

«Представляется целесообразным правительству РФ для облегчения сбора помощи определить перечень организаций, учрежденных в виде фонда или иной организационно-правовой форме, в адрес которых юридические или физические лица могли бы направлять добровольные пожертвования», — полагает он.

Депутат Госдумы убежден, что централизованный сбор пожертвований позволит значительно увеличить объём поставок гуманитарной помощи в Донбасс.

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