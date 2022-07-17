Миронов предложил централизовать систему сбора пожертвований для Донбасса
Москва, 17 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Создать централизованную систему сбора пожертвований для жителей Донбасса предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля
«Я направил официальные письма главе кабмина Михаилу Мишустину и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной по вопросу организации сбора средств для поддержки СВО и жителей Донбасса», — сообщил Миронов.
Он предложил определить перечень организаций, на счета которых граждане и юрлица смогли бы направлять свои добровольные пожертвования.
«Представляется целесообразным правительству РФ для облегчения сбора помощи определить перечень организаций, учрежденных в виде фонда или иной организационно-правовой форме, в адрес которых юридические или физические лица могли бы направлять добровольные пожертвования», — полагает он.
Депутат Госдумы убежден, что централизованный сбор пожертвований позволит значительно увеличить объём поставок гуманитарной помощи в Донбасс.
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