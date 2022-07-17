Луганск, , 14:32 — REGNUM В случае такой необходимости, представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) передаст СК РФ фрагменты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, включая найденные на месте удара киевских боевиков в Алчевске, в качестве доказательств военных преступлений киевского режима. Об этом 17 июля рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Система залпового огня HIMARS

«Вот те фрагменты, найденные на месте происшествия в городе Алчевск, это в данном случае блоки стабилизаторов с оперением, выпущенные из РСЗО М142 HIMARS в результате обстрела города Алчевск», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гетманский уточнил, что представительство ЛНР в СЦКК ведёт взаимодействие с СК России, оказывая российским следователям помощь в изъятии с места происшествия каких-либо фрагментов и осколков.

«Когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, — это все будет доказательная база», — пояснил он.

Отметим, ранее стало известно, что Вашингтон передал киевскому режиму восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS и намерен передать украинской стороне ещё четыре таких установки.