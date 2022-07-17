Элиста, 10 февраля, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Взрыв произошёл в помещении «Центра психологической помощи» в столице Калмыкии Элисте, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Кадр из видео

Мэр города Шафран Тепшинов в видеообращении в своём Telegram-канале уточнил, что в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

Telegram-канал «112», который ссылается на источник, в свою очередь написал о том, что неизвестный бросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Учреждение находится на первом этаже здания.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября на северо-востоке Москвы нашли гранату, которая находилась в стволе дерева на площадке для выгула собак. Её обнаружили на улице 1-я Северная линия, где располагаются стрелковый и спортивный клубы.

5 декабря стало известно о подрыве гранаты в станице Новомалороссийской Краснодарского края. В ходе бытового конфликта местный житель бросил её в своих оппонентов. При подрыве ранения получили три человека.

В конце января в одной из школ Санкт-Петербурга взорвалась граната. В результате инцидента пострадал один ученик.