Орск, Оренбургская область, 17 июля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области арестовали гражданина, насмерть сбившего двоих человек. Об этом пишут СМИ.

За колючей проволокой

Авария произошла 15 июля. Водитель наехал на мужчин, которые меняли колесо у автомобиля. Спасти их не удалось.

Обвиняемый просил отправить его под домашний арест. Но Октябрьский райсуд Орска избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он пробудет минимум до середины сентября.