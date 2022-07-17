Москва, 17 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Законопроект депутатов фракции ЛДПР о полном запрете вейпов находится на рассмотрении Госдумы с января 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Вейп

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что к подобным изделиям нужно проявлять особое внимание, поскольку они влияют на жизнь и здоровье граждан.

«По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне», — отметил Слуцкий.

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Сейчас в России предусмотрены ограничения продажи электронных сигарет, с 2021 года их можно продавать только в специализированных магазинах.

В то же время полный запрет продажи электронных сигарет существует во многих странах, например в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии, Бразилии и так далее.