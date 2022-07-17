Москва, , 14:15 — REGNUM Видеозапись новых ударов российских войск по позициям и военным объектам киевских боевиков обнародовало 17 июля Минобороны России.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

На вложенных в интернет кадрах запечатлено приближение российских ракет к целям, заснятые с беспилотника удары по позициям украинских нацистов, а также огонь по военной технике и живой силе ВСУ из тактического ракетного комплекса «Искандер», из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган», а также с вертолётов.

Кроме того, указывается, что российскими военными за сутки были уничтожены четыре пункта управления, шесть складов боеприпасов, взвод РСЗО, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина американской РСЗО HIMARS украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР «натовскими» снарядами.