Калуга, 17 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Восемь очагов высокопатогенного гриппа птиц выявлено на территории Калужской области. Заболевание зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Жуковском, Боровском районах и пригороде Калуги. Об этом 17 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете ветеринарии региона.

admoblkaluga.ru Птичий грипп

Постановлениями губернатора установлен карантин по гриппу птиц на территории Калуги и Дзержинского района. Специалистами госветслужбы проводятся мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания, предусмотренные ветеринарными правилами. На птицефабриках, осуществляющих деятельность на территории Калужской области, усилены меры защиты. Отдельное внимание уделяется выявлению больной птицы в садовых товариществах.

В рамках заседания специальной областной противоэпизоотической комиссии 17 июля обсуждался вопрос денежной компенсации гражданам за уничтоженную птицу при её изъятии.