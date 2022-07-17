Оксана Переможенко, 17 июля 2022, 14:45 — REGNUM Евросоюз потратил на покупку российских энергоносителей больше, нежели руководство ЕС предоставило киевскому режиму в качестве помощи. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Готовится седьмой пакет антироссийских санкций. Но кого это волнует? Евросоюз на данный момент направил России несравненно больше денег, закупая нефть, газ и уголь, чем предоставил средств Украине в качестве помощи. Цены на нефть продолжают расти. Рубль укрепляется. Некоторые все еще продолжают беспокоиться из-за «провокационных» ограничительных мер. Прискорбно», — отметил он.
Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что ЕС тратит больше на покупку российских энергоносителей из-за санкций, которые привели к повышению стоимости нефти, газа и угля. Иные также возмутились тем, что такие страны, как Литва, указывают Евросоюзу, на что тратить деньги.
«Санкции работают», — с сарказмом отреагировала Patimat K.
«Какие санкции, такой и результат. Сами запустили процесс, у самих стало меньше свободных денег, в том числе на Украину», — отметила Ольга Б.
«Скупой платит дважды, а тупой платит трижды…» — написал Alexandr M.
«Неужели до прибалтов доходить стало? Ха-ха», — смеется Nataliya L.
«Нахлебники!.. Сами-то — полный ноль и никто», — пишет «Добрый С Добром».
«Чухонцы эту зиму не переживут!» — прокомментировал Валерий.
«То ли еще будет, господин предатель», — добавила Elena P.
«Мерзко смотреть, как эти мелкие, вечно дотационные государства пыжатся указывать странам, реально тянущим на себе Евросоюз и их самих (прибалтов. — М. Р.) в том числе, как им надо тратить свои деньги. Американцы, которые им это безобразие позволяют, наверное, надрываются от смеха», — написал Сергей С.
«То есть они еще не поняли прямую зависимость между вводом санкций и ростом цен на энергоносители? Ну ладно. Доктор сказал про европейскую экономику: «В морг — значит, в морг!» — с сарказмом добавил Вадим Е.
«Да. Чтоб они не делали — не идут дела, видно в понедельник их мама родила», — смеется Юрий К.
«Слезы ярости душили Линкявичуса, но он писал и писал правду…» — иронизирует Станислав М.
«Дошло!» — шутит Инна А.
«Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактусы. Приятного аппетита вам, идиоты!» — с юмором добавила Светлана.
«Ну, а кто вам, европейцам, сказал, что санкции — это легко. Не распускайте сопли и бейтесь до победного конца! Может, даже вашего», — шутит Олег Ш.
«Ну что же ты, дружок… Не раскисай! Откуда эта горечь и безнадёжность? Всё было так весело и задорно», — не без сарказма прокомментировал Андрей.
«Линкявичюс не усек главного: за деньги, отправленные России, страны ЕС получают товар, а деньги, отправленные Украине, выбрасываются на ветер», — подытожил Sergey R.
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