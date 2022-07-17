Донецк, , 13:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Доломитное. Об этом 17 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:15 — н.п. Невельское — г. Донецк (Кировский и Петровский р-ны): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️13:15 — н.п. Отрадовка — н.п. Доломитное: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел Донецка из «Градов».

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