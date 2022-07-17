Молчановский район, Томская область, 17 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту гибели семи человек в Томской области в результате пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по Томской области Пожар в Томской области

Возгорание в одноэтажном двухквартирном в селе Колбинка Молчановского района произошло в ночь на 17 июля. При тушении огня были обнаружены тела семи человек, в том числе пяти детей.

«В настоящее время следователями выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.