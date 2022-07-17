Москва, , 13:47 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 257 самолетов и 140 вертолетов. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1558 беспилотных летательных аппаратов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 355 зенитных ракетных комплексов, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.

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