Москва, 17 июля 2022, 13:45 — REGNUM В районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У». Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.
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«А в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской Народной Республики перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», — отмечается в сообщении.
Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики.
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