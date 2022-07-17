Москва, 17 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У». Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

VoidWanderer «Точка-У»

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

«А в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской Народной Республики перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS», — отмечается в сообщении.

Кроме того, истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики.