Москва, , 13:43 — REGNUM Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области», — отмечается в сообщении.

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