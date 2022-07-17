Москва, 17 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Russianhelicopters.aero Ми-17

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«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великая Камышеваха Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области», — отмечается в сообщении.