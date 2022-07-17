Москва, , 13:41 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189-ти районах. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

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Также в рамках контрбатарейной борьбы силами ВС России уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах н.п. Бондарное, Серебрянка, Верхнекаменское, Дроновка и Звановка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах.

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