Москва, , 13:39 — REGNUM В рамках контрбатарейной борьбы силами ВС России уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бондарное, Серебрянка, Дроновка и Звановка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107-ми районах. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады теробороны в районе Дергачи Харьковской области.

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