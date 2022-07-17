Москва, , 13:36 — REGNUM Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Су-27 ВКС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Победу!»: спецоперация России на Украине — все новости»

Также уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка ДНР, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19-ти районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска ДНР.

Также в результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10-ти единиц специальной автомобильной техники.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС России уничтожили в Запорожской области 65 националистов