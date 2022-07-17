17 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Станислав Стремидловский, , 14:40 — REGNUM Бывший мэр Флоренции Марио Примичерио в статье в итальянской католической газете Avvenire обратился к теме украинского кризиса, предложив свое решение этой проблемы. Он отметил усталость итальянского общества от конфликта, так как «многие, очень многие из нас не хотят привыкать к неизбежности войны и ее ужасам». Поэтому необходимо решение, которое позволило бы Киеву и Москве не выиграть и не проиграть. Это предполагает прекращение огня под эгидой и контролем ОБСЕ, после чего «могло бы последовать постепенное ослабление санкций параллельно с созывом международной конференции, где Москве было бы предложено вывести свои войска в полном объеме при условии международной гарантии независимости и территориальной целостности Украины, а также требование от Киева предоставления широкой автономии в регионах с сильным присутствием этнических меньшинств, как это предусмотрено принципами ОБСЕ».

Собор Святого Петра. Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Инициатива бывшего мэра Флоренции выглядит продолжением дискуссии, которую ранее начал Святой престол, предложивший всем желающим высказаться на тему урегулирования украинского кризиса. Мы уже приводили мнения ватиканских экспертов на этот счет. Так, отец-иезуит Гаэль Жиро отмечал, что сейчас Германия, Франция и Италия должны выступить единым фронтом, предложить план Маршалла по восстановлению Украины и принести «мир путем переговоров», очерчивающий для Москвы будущие границы НАТО, которое «после распада СССР больше не является оборонительным альянсом». В свою очередь главный редактор иезуитского журнала Civiltà Cattolica отец Антонио Спадаро видел в центре всего проблему того, как восстановить баланс и стабильность системы международных отношений. «Если мы вернемся к моменту воссоединения двух Германий, то поймем, что, возможно, это была подходящая возможность представить себе новый общий европейский дом и постепенный роспуск военных блоков НАТО и Варшавского договора в рамках совместных структур безопасности», — подчеркивал Спадаро.

Марио Примичерио Manuelarosi

Отсюда интригующим выглядит предложение, с которым выступает Примичерио. «Мы должны принять во внимание, нравится нам это или нет, тот факт, что мы вернулись к конфронтации между Россией и США, аналогичной той, что была в эпоху Холодной войны; в этом контексте имеет смысл, по крайней мере, временно, создать «нейтральную полосу» между двумя противоборствующими лагерями, — пишет он. — С этой точки зрения совершенно неуместным рассматривать сегодня вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Я считаю, что, если бы во время ратификации заявки на членство этих двух традиционно нейтральных стран наш парламент объявил мораторий и высказался в пользу перспективы «демилитаризованной» полосы (в определенном смысле) от Балтийского до Черного моря, это стало бы важным сигналом выбора Европой «политического пацифизма»; конечно, не равноудаленности между агрессором и жертвой, но и не присоединения (фактически некритического) к тем, кто провозглашает «священную войну». Эта неожиданная актуализация проблемы расширения НАТО сделана далеко не в случайный момент. Ведь именно сейчас решается судьба кабинета Марио Драги, который в украинском кризисе выступил с «ястребиных» позиций против России.

20 июля парламенту Италии предстоит дать ответ на вопрос, останется ли Драги во главе кабинета министров или страну ждут очередные выборы. За ответом на него внимательно следят за пределами Апеннинского полуострова. Как пишет одно из польских изданий, премьер «решительно поддержал Украину в ее борьбе с Россией». Однако лидер входящего в правящую коалицию движения «Пяти звезд» Джузеппе Конте уже давно дал понять, что ему не нравится такой подход. По его мнению, поддержка Киева «только затягивает войну». Конте написал в письме Драги, что хотя и не призывает к выходу из ЕС и НАТО, он считает, что Рим не может занимать «пассивную позицию» в обеих организациях и лишь «выполнять распоряжения». А социологические опросы говорят о том, что реально создание правой коалиции, состоящей из «Итальянских братьев», «Лиги» и «Вперед, Италия», что «было бы с радостью встречено Кремлем». Некоторые католические эксперты при этом полагают, что, несмотря на уважение, которым Драги пользуется среди ближайшего окружения папы Римского Франциска, «Пять звезд» — это «именно то прогрессивное народническое движение, которое одобряет понтифик», а «позиция Конте по Украине в чем-то ближе к позиции Франциска, чем к позиции Драги».

Марио Драги World Economic Forum

Оптимальным вариантом для Святого престола в этой ситуации было бы сохранение нынешнего кабинета министров с усилением Конте, возможно, его приходом на пост премьера. Это помогло бы и тем ватиканским дипломатам, которые предлагают не сводить украинский кризис лишь к противостоянию Киева и Москвы и хотели бы приступить к организации представительного форума по безопасности в Европе. Конечно, есть и противники такого подхода, прежде всего, среди польского и украинского епископата. Так, на днях архиепископ Львовский Мечислав Мокшицкий заявил в интервью немецкому еженедельнику Die Tagespost, что «было бы катастрофой, если бы Святейший отец сначала посетил Россию, а затем Украину. Вполне возможно, что границы Украины были бы закрыты для него, если бы он приехал из России». По его словам, «не только греко-католики, мы (католики латинского обряда. — С. С.) тоже не согласны со всеми жестами Святейшего отца в отношении России, но, может быть, мы плохо понимаем его намерения и его политику». Однако самой Москве может быть неинтересно обсуждать с папой Франциском только Украину, Москва с Киевом справится и сама. А вот участие Ватикана в определении новой архитектуры безопасности Европы — другое дело, здесь есть о чем поговорить.