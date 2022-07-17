Москва, , 13:33 — REGNUM В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10-ти единиц специальной автомобильной техники. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, в районе н. п. Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.

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