Омск, , 13:32 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, в ковид-стационары госпитализировали восемь человек.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 209 337. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 204 092 пациента, в том числе восемь за последние сутки.

Зарегистрирован также новый летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего по состоянию на 17 июля, жертвами коронавируса в Омской области стали 4425 пациентов.