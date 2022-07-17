Москва, 17 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Defense. gov HIMARS

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Кроме того, высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, также переданных Украине странами НАТО.