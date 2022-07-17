Абу-Даби, , 13:30 — REGNUM Фонд, целью которого является поддержка развития технологий освоения космоса, создали власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 17 июля сообщил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на своей странице в одной из соцсетей.

ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Создаем национальный фонд поддержки космической отрасли с капиталом в три миллиарда дирхамов и запускаем национальную программу разработки современных радиолокационных спутников под маркой «Сирб»», — написал он в своём сообщении.

Также президент ОАЭ уточнил, что страна продолжает искать инновационные решения для экологически устойчивого развития и осуществляет подготовку своих кадров в жизненно важном для неё космическом секторе.

Напомним, в сентябрь 2019 года ОАЭ отправили в космос своего первого космонавта на Международную космическую станцию, а в июле 2020 года запустили межпланетную станцию «Аль-Амаль» к Марсу, которая вышла на орбиту красной планеты 9 февраля 2022 года.