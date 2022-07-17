Абу-Даби, 17 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Фонд, целью которого является поддержка развития технологий освоения космоса, создали власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом 17 июля сообщил президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян на своей странице в одной из соцсетей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM ОАЭ

«Создаем национальный фонд поддержки космической отрасли с капиталом в три миллиарда дирхамов и запускаем национальную программу разработки современных радиолокационных спутников под маркой «Сирб»», — написал он в своём сообщении.

Также президент ОАЭ уточнил, что страна продолжает искать инновационные решения для экологически устойчивого развития и осуществляет подготовку своих кадров в жизненно важном для неё космическом секторе.

Напомним, в сентябрь 2019 года ОАЭ отправили в космос своего первого космонавта на Международную космическую станцию, а в июле 2020 года запустили межпланетную станцию «Аль-Амаль» к Марсу, которая вышла на орбиту красной планеты 9 февраля 2022 года.