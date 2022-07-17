Москва, 17 июля 2022, 13:28 — REGNUM Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВС России в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.
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«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины», — отмечается в сообщении.
Также отмечается, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства.
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