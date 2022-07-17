Москва, 17 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВС России в одном из корпусов промышленного предприятия города Одесса уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Dodmedia.osd.mil Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки

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«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что на фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастает количество случаев дезертирства.